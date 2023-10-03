Теннисист из Подмосковья выиграл серебро на соревнованиях в Китае

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Тимофей представляет подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. На соревнованиях в Китае он выступал в составе сборной России. В одиночном разряде спортсмен завоевал серебряную медаль.

Международные соревнования по теннису проходили в Тайнане с 25 сентября по 1 октября.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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