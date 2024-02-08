08 февраля 2024, 16:26

Тендеры на выполнение работ по ремонту дорог объявили в Электростали

Медиаархив Подмосковья
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Конкурсы на выполнение ремонта дорог в Электростали объявили в Подмосковье. Планируется отремонтировать более 10 километров дорог.

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области, извещения о четырех лотах конкурса опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Ремонт будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы».

Дороги отремонтируют на улицах Первомайской, Победы, от Фрязевского шоссе до улицы Мира. Также обновят дорожное покрытие от улицы Маяковского до магазина «Спутник», улицах Ленина, Тевосяна, Пионерской и других - всего более 10 километров дорог.

Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство», а финансирование на ремонт пойдет из городского бюджета Электростали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Электросталь
08 февраля 2024, 16:48
Более двух тысяч детей получат раскраски-пособия о правилах дорожного движения в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Раскраску-пособие о ПДД подготовили для детей в Подмосковье. Она в игровой форме покажет 18 самых распространенных ситуаций на дороге, и расскажет, как правильно себя вести. Первые экземпляры вручили 70 детям из Подольска.

Раскраску «Мир безопасных дорог» подготовили оператор региональной системы контроля БДД «МВС Груп» и Минтранс Подмосковья. Первые экземпляры отправили в Подольск в рамках акции «Стань заметнее». Пособие получили около 70 детей. Еще около двух тысяч раскрасок передали в Одинцово, Павловский Посад, Серпухов и другие города.

В ведомстве напомнили о необходимости рассказывать детям о ПДД и подавать им правильный пример.

Раскраска-пособие также доступны онлайн по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети ПДД Дороги
08 февраля 2024, 16:47
Более 30 фермерских хозяйств представят Подмосковье в День сельского хозяйства на ВДНХ
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Московскую область в День сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности представят более 30 фермерских хозяйств. Мероприятие пройдет 9 февраля на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия».

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на выставке состоится встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева с фермерами.

«Диалог с фермерами для нас очень важен. Мы стараемся уделять должное внимание созданию и развитию малых сельхозтоваропроизводителей. Вместе с тем, безусловно, есть вопросы федерального значения, которые стоит обсудить в рамках дискуссии с министром сельского хозяйства Российской Федерации», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Ярмарка фермерской продукции пройдет в павильоне № 48, а в павильоне № 57 пройдет День сельскохозяйственных вузов. Будущие абитуриенты смогут встретиться с представителями учебных заведений, а также ознакомиться с лучшими практиками подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки ВДНХ
08 февраля 2024, 16:35
Слет волонтерских отрядов прошел в школе № 2 в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Второй городской слет волонтерских отрядов «Время добрых дел» прошел школе № 2 в Лобне. Объединившись в команды, ребята разработали свои проекты по социальному, спортивному, экологическому и патриотическому направлениям.

В конце встречи ребята обменялись впечатлениями и предложили новые направления работы в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участников слета поприветствовали первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев и начальник отдела по работе с молодежью администрации Ирина Большихина.

«Каждая работа была по-своему уникальна. Ребята помогали пожилым одиноким людям, решали экологические вопросы города, вспоминали героев Великой Отечественной войны, чьи имена сегодня носят улицы Лобни, помогали организовывать спортивные городские соревнования», - рассказали организаторы слета.

Школы Лобня Волонтеры Школьники
08 февраля 2024, 16:34
Свыше 350 «кубов» снега вывезли с улиц Солнечногорска после циклона «Ольга»
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Североатлантический циклон «Ольга» накрыл Подмосковье на этой неделе. Снежные покровы выросли до 12 сантиметров. В Солнечногорске для ликвидации снежных навалов задействовали все силы коммунальных служб. Уже удалось вывезти с улиц более 350 кубометров снега.

Механическая и ручная уборка ведется в усиленном режиме без перерывов и круглые сутки. Первостепенное внимание уделяют школам, садам, социальным учреждениям, автодорогам, пешеходным зонам и остановкам.

«На борьбу со снежными капризами „Ольги“ мы привлекли дополнительные силы, но прошу отнестись с пониманием, что последствия таких сильных снегопадов устранить одним днем невозможно. Дорожные условия непростые - будьте аккуратными за рулем и соблюдайте дистанцию», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, по вопросу уборки дворов жители Солнечногорска могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после прохождения циклона «Ольга» коммунальные и дорожные службы в регионе работают в усиленном режиме. Он призвал пешеходов и водителей быть особенно внимательными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Снегопад

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