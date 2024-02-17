17 февраля 2024, 17:00

Тендеры на ремонт и содержание дорог объявили в 3 городских округах Подмосковья

Медиаархив Подмосковья
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Сразу несколько государственных закупок на ремонт автомобильных дорог объявили в Подмосковье. Исполнителей ищут в Сергиево-Посадском, Долгопрудном и Пушкинском городских округах.

В Сергиево-Посадском округе победителю тендера предстоит выполнить ремонт дорог протяженностью почти четыре километра. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 41 миллион рублей. Заявки от участников принимаются до 4 марта, а заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад».

В Долгопрудном ищут исполнителя для проведения работ на участке от дома № 19 на Набережной улице до Стародмитровским шоссе. Стартовая цена лота почти достигла 42 миллионов рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 марта. Заказчик работ - администрация городского округа.

В Пушкинском городском округе исполнителю предстоит производить ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов по требованию заказчика в лице администрации округа на протяжении 2024 года. НМЦК составила 31 миллион рублей. Прием заявок завершится 4 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Благоустройство Дороги Сергиев Посад Долгопрудный Пушкино
17 февраля 2024, 16:11
Капремонт дома № 10 на Октябрьской улице в Балашихе обсудили с его жителями
ФКР
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Представители Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области провели встречу с собственниками квартир дома № 10 на Октябрьской улице в Балашихе. С жителями обсудили ход дальнейших работ.

В прошлом году дом № 10 на улице Октябрьская был поврежден в результате взрыва газа. Сейчас его активно восстанавливают, чтобы жители могли вернуться в свои квартиры как можно скорее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте свыше четырех тысяч домов в 2024 году.

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Как сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области, в мероприятии приняли участие организации, занятые выполнением работ на объекте. На таких встречах жителям предоставляется актуальная информация о прогрессе ремонтных работ, а также они могут задавать вопросы о текущих этапах восстановительных мероприятий.

Сейчас на объекте трудится строительная бригада из 15 человек. С начала 2024 года специалисты уже успели выполнить ряд работ, включая устройство бетонной подготовки в техническом подполье, монтаж армирования лифтовой шахты 1-го этажа, армирование стен, заливку лифтовой шахты и другие.

В настоящее время продолжаются работы по устройству монолитных перекрытий технического этажа и другие этапы восстановления. Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно следят за соблюдением строительных норм и правил.

Балашиха Ремонтные работы
17 февраля 2024, 15:35
Школьники из Лобни стали победителями творческого интеллектуального конкурса для старшеклассников
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова встретилась с участниками и победителями творческого конкурса «Лобня глазами молодых». Участники конкурса играли в командах и проходили испытания по знанию города, соревновались в чувстве юмора и креативности.

Интеллектуальное соревнование для старшеклассников было создано девять лет назад руководителем лобненского клуба «Что? Где? Когда?» Андреем Павловым и стало традиционным событием для молодежи города. Победители получили призы и признание за свои достижения.

В этом году к призовому фонду, который включает различные гаджеты, был добавлен бонус для всех участников - возможность принять участие в образовательной программе в Технопарке Физтех-лицея имени Капицы.

На торжественной церемонии гости оценили выступления участников КВН. Ребята с юмором шутили о себе и своем городе.

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Лобня Школьники конкурсы
17 февраля 2024, 14:55
Дошкольники из Химок собрали книги для детей Донбасса
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В детском саду № 21 в Химках прошла благотворительная акция «Дети России — детям Донбасса». Ребята вместе с родителями и воспитателями собрали детские книги, которые будут отправлены в учреждения образования на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения. Каждый день активисты в Химках несут гуманитарную помощь в центры сбора, а также участвуют в масштабных акциях.

«Регулярно собираем и отправляем гуманитарные грузы для наших военнослужащих, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. В этот раз мы решили собирать именно книги. В ближайшее время вся собранная литература будет отправлена детям, проживающим на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик», - рассказала депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Как отметил заместитель председателя местного совета депутатов Александр Дряннов, в Химках за время проведения специальной военной операции было собрано более 200 тонн гуманитарных грузов. Неравнодушные жители и активисты города продолжают приносить необходимые товары в пункты сбора, в том числе продукты и одежду.

Также он напомнил о Центре поддержки участников специальной военной операции, созданном при поддержке главы города Дмитрия Волошина. Центр находится по адресу: улица 9 мая, 18Б и работает по будням с 11:00 до 19:00, а по выходным с 12:00 до 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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Книги Дети Химки
17 февраля 2024, 14:51
Детское телевидение Красноармейска представит новый проект на фестивале «Волга-Юнпресс»
Екатерина Мелкозёрова
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Участники школы детского ТВ-центра «Радость» приступили к разработке своего нового проекта под названием «Метро». Результаты их творческой работы будут представлены на фестивале «Волга-Юнпресс».

Руководитель школы Наталья Башилова рассказала о том, как участники стремятся повторить успех 2023 года, и поделилась историей об их талантливом ученике Никите, который выиграл прошлогодний конкурс патриотической песни.

«Но мало кто знает, что свой конкурсный клип Никита сделал за очень короткое время, буквально на коленке», - рассказала Наталья Башилова.

Преподаватель имеет богатый опыт работы на телевидении с 1990 по 2016 год. Сейчас она делится им с учениками. Ее выпускники обучаются в специализированных вузах и уже работают на федеральных каналах и в сфере медиаиндустрии.

«Я и видео снимаю, и монтирую. Но больше всего нравится работать со светом. Вот это лампы для фотосъемки, а это для видео. Их используем только в студии», - поделился самый старший участник детского ТВ по имени Денис.

Всего в школе детского ТВ занимаются две группы по 14 и 16 человек. Ребята всегда с неохотой расходятся после занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Школы Фестивали Телевидение

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