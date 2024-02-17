Тендеры на ремонт и содержание дорог объявили в 3 городских округах Подмосковья

В Сергиево-Посадском округе победителю тендера предстоит выполнить ремонт дорог протяженностью почти четыре километра. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 41 миллион рублей. Заявки от участников принимаются до 4 марта, а заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад».

В Долгопрудном ищут исполнителя для проведения работ на участке от дома № 19 на Набережной улице до Стародмитровским шоссе. Стартовая цена лота почти достигла 42 миллионов рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 марта. Заказчик работ - администрация городского округа.

В Пушкинском городском округе исполнителю предстоит производить ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов по требованию заказчика в лице администрации округа на протяжении 2024 года. НМЦК составила 31 миллион рублей. Прием заявок завершится 4 марта.

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