Тендеры на лабораторные исследования разместили для больниц в Можайске и Наро-Фоминске

Подрядчику следует выполнить 548 видов исследований, делать заборы и перевозить биоматериал из медучреждений, предоставить расходные материалы. Для этого компании нужно будет выделить отдельного курьера.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 7 декабря. Начальная цена контрактов для Можайской больницы составила 20 миллионов рублей, а Наро-Фоминской больницы - 19 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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