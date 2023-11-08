Тендеры на капремонт 3 детских садов объявили в Подмосковье

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Ознакомиться с проектной документацией можно в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит выполнить капительный ремонт в детском саду «Малыш» в Щелкове , в детском саду № 65 в Одинцове и в дошкольном отделении СОШ № 24 в Подольске.

Работы проведут в рамках государственной программы «Образование» и оплатят за счет средств бюджета региона и городских округов Московской области. Завершить ремонты планируется в 2024 году.

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