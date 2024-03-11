11 марта 2024, 18:01

Тендер по ремонту водовыпуска на реке Наре объявили в Серпухове

Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту донного водовыпуска плотины на реке Наре открыли в городском округе Серпухов. Об этом сообщила министр Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о тендере. Требуется провести капитальный ремонт донного водовыпуска плотины на реке Наре, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

Работы проведут в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и оплатят за счет средств бюджетов Московской области и городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Серпухов Работа Экология конкурсы
11 марта 2024, 18:33
Подмосковный спортсмен Степан Солдатенков стал чемпионом России по самбо
Министерство образования МО
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Студент факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Степан Солдатенков стал чемпионом России по самбо. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

За титул боролись 700 самбистов более чем из 70 регионов России. Представитель Подмосковья выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов. Победа обеспечила ему путевку на Всемирные игры дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна
11 марта 2024, 18:28
Более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году — Воробьев
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Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

«Завершаются последние холодные дни, снег будет постепенно таять. Поэтому важно обратить внимание на состояние дорог - и муниципальных, и региональных. Самая активная стадия ремонта у нас начнется с середины апреля», - отметил Воробьев.

Основной запрос жителей - привести в порядок дорожное покрытие, ограждения и остановки, а также отремонтировать ямы и убрать мусор.

В этом году в Московской области планируют отремонтировать свыше тысячи дорог общей протяженностью около 1,2 тысячи километров. Самый большой объем придется на Раменский, Можайский и Богородский округа, Истру, Солнечногорск и Пушкино. Работы продлятся до конца октября.

«Прошлой весной острой проблемой была тема уборки мусора вдоль дорог. В текущем году здесь будет задействовано 3,5 тысячи дорожных рабочих. Еще одна традиционная весенняя проблема - лужи на дорогах. Мы разработали алгоритм, который включает еженедельное обследование дорожной сети, постоянный мониторинг жалоб жителей», - отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Большое внимание в Подмосковье уделяют содержанию остановок, дорожных знаков и мостов. Объекты также приведут в порядок после непогоды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

Андрей Воробьев Дороги Ремонтные работы
11 марта 2024, 17:59
Управляющие компании устранили надписи более чем в 800 лифтах Подмосковья за зиму
Unsplash
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Коммунальщики провели уборку в 586 лифтах в жилых домах Подмосковья за зиму. В 217 из них также устранили надписи и рекламу. Больше всего работ провели в Люберцах.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, лифты имеют важное значение для удобства и комфорта жителей. С начала зимы управляющие компании выполнили 586 задач на уборку и 217 - на устранение надписей и рекламы в лифтах. В целом количество жалоб по этой теме в регионе снизилось почти на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Сообщить о необходимости уборки в лифтах, а также о вандальных надписях и незаконной рекламе жители могут через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
11 марта 2024, 17:59
«Важно, чтобы каждый знал свой избирательный участок». Воробьев — о подготовке Подмосковья к выборам президента
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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Губернатор Андрей Воробьев призвал сделать особый акцент на деталях электронного и надомного голосования, а также всего, что касается трех дней работы избирательных участков. По его словам, в Подмосковье за выборами будут следить около 12 тысяч общественных наблюдателей.

«Это очень ответственная работа, потому что человеку должно быть понятно, где и как он может проголосовать. Для нас очень важно, чтобы каждый знал свой избирательный участок, чтобы все было удобно и безопасно», - отметил Воробьев.

В дни выборов почти на четырех тысячах избирательных участков будут работать более 36 тысяч членов избирательных комиссий. Накануне выборов в Одинцове откроется Центр общественного наблюдения. С его помощью в Московской области будут внимательно следить за ситуацией на УИКах и получать объективную информацию круглосуточно. В Центре будут находиться наблюдатели от кандидатов и политических партий, общественники и около 150 иностранных наблюдателей.

Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин сообщил, что в Подмосковье обеспечат условия для голосования более чем шести миллионов человек.

«Помимо 3928 участков, которые располагаются в учреждениях образования, культуры, здравоохранения и т. д., мы организуем еще и временные. В этом электоральном цикле их будет 57. Все УИКи обеспечены металлодетекторами», - отметил он.

Березкин подчеркнул, что почти 13% избирателей планируют сделать выбор с помощью ДЭГ, а около 14 тысяч человек выбрали для себя удобный избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».

Участковые избирательные участки оснащены видеокамерами. Это позволит обеспечить безопасность и легитимность выборов. Перед началом голосования все помещения также обследуют со служебными собаками, а в ночное время в Московской области усилят охрану периметра избирательных участков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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