Тендер по автотранспортным услугам объявили для больницы в Клину

Перевозчику предстоит доставлять медикаменты в отделения больницы, перевозить специалистов, лаборантов, персонал и пациентов. В фельдшерско-акушерских пунктах нужно будет собирать анализы, перевозить их, а также документы и белье.

Прием заявок завершится 11 декабря. Стартовая цена контракта составила 13,7 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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