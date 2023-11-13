Тендер на закупку плазменного стерилизатора объявили в больнице в Чехове
Закупку на поставку плазменного стерилизатора в больницу объявили в Чехове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Такое оборудование используют для полного уничтожения микроорганизмов на медицинских изделиях. Прием заявок завершится 17 ноября 2023 года. Начальная цена контракта составляет семь миллионов рублей.
Жителям Московской области напоминают, что информация о новых закупках размещается в Единой информационной системе и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.
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