13 ноября 2023, 14:12

Тендер на закупку плазменного стерилизатора объявили в больнице в Чехове

ГБУЗ МО «Чеховская больница»
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Закупку на поставку плазменного стерилизатора в больницу объявили в Чехове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Такое оборудование используют для полного уничтожения микроорганизмов на медицинских изделиях. Прием заявок завершится 17 ноября 2023 года. Начальная цена контракта составляет семь миллионов рублей.

Жителям Московской области напоминают, что информация о новых закупках размещается в Единой информационной системе и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.

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Больницы Чехов
13 ноября 2023, 14:44
Безопасность 12 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю
Фото Минэкологии
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Сезон работы аттракционов в Подмосковье может продлиться из-за теплой погоды, поэтому их безопасность будут проверять до наступления холодов. за неделю специалисты технадзора оценили состояние 12 сооружений Воскресенске, Чехове и других округах. Нарушений не выявили.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, проверка аттракционов необходима для обеспечения безопасности жителей и предотвращения возможных происшествий.

«Аттракционы представляют собой различные механизмы и устройства, которые используются для развлечения людей, но они также могут представлять опасность. Их неправильная эксплуатация или неисправность может привести к серьезным последствиям. Поэтому регулярная проверка таких технических позволяет вовремя выявлять и устранить возможные недочеты, тем самым повышая уровень безопасности», - сказал министр.

Тихон Фирсов добавил, что проверки аттракционов проводят регулярно как перед их запуском, так и во время сезона работы. Так, на прошлой неделе специалисты осмотрели 37 сооружений в 37 округах.

«Владельцы и операторы аттракционов должны придерживаться всех рекомендаций и требований наших специалистов, связанных с проверкой и обслуживанием аттракционов, чтобы гарантировать безопасность наших жителей», - сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Отдых Благоустройство
13 ноября 2023, 14:44
Боксер Рафик Амирханов принес первую победу Подмосковью на чемпионате Европы в Черногории
фото: Федерация бокса России
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Пять подмосковных боксеров участвуют в молодежном чемпионате Европы, который проходит в Черногории. Один из них — Рафик Амирханов — уже принес сборной первую победу в поединке. Об этом рассказали в Минспорте Московской области.

Первую победу Рафик Амирханов принес 12 ноября. Он уверенно выиграл бой у боксера из Германии и сейчас готовится к следующему поединку, который пройдет 16 ноября с соперником из Турции.

13 ноября Константин Опольский из Ногинска проведет свой первый поединок против Мохаммеда Сиалы (Германия). Выступления начнут юниорки Любовь Макеева из Клина и Елена Бабичева из Домодедова.

Первый бой Ангелины Витовой состоится 15 ноября. Девушка представляет УОР № 3 и подмосковную СШОР по боксу из Королева.

Предварительные поединки проходят в Будве, а финальные бои состоятся 19 ноября в столице страны Подгорице. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.

В молодежном чемпионате Европы среди юниоров и юниорок принимают участие 299 боксеров из 34 стран Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
13 ноября 2023, 14:36
Жителей Подмосковья пригласили на открытую лекцию о мозге от Физтех-лицея имени Капицы
Министерство образования МО
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Технопарк Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном подготовил лекцию о мозге и силе мысли. Ее прочитает замруководителя Центра компетенций НТИ по новым и мобильным источникам энергии по коммуникации при ФИЦ ПХФ и МХ РАН и главный редактор порталов «Российские древности» и «Живая история науки» Алексей Паевский, сообщили в Минобразования Подмосковья.

Мероприятие пройдет 15 ноября в лектории технопарка. На лекцию пригласили жителей региона, в том числе старшеклассником физтеха, родителей, учителей, студентов и преподавателей. Мероприятие будет интересно профессионалам и любителям.

Паевский расскажет о технологиях для создания интерфейсов «мозг-компьютер», их применение в различных областях и ее развитие.

«Такие мероприятия способствуют активному обмену знаниями, стимулируют интерес к науке и технологиям, а также могут вдохновить молодое поколение на выбор научной или технической карьеры. Ведь доступ к передовым знаниям и технологиям может стать источником вдохновения для будущих ученых и инженеров», - уточнили в ведомстве.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Долгопрудный Образование
13 ноября 2023, 14:14
Производство эфирных масел с запахами лайма и апельсина запустили в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Группа компаний «Союзснаб» запустила производство концентрированных эфирных масел с запахами апельсина, лимона и лайма в Подмосковье. Это позволит заменить импортные аналоги.

«Раньше эфирные масла поставляли из Бразилии, Турции, Испании и США. Сейчас же, помимо зарубежных поставок, мы имеем альтернативу отечественного производства. В год компания планирует производить до 30 тонн ароматизаторов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Эфирные масла цитрусовых - это система, состоящая из десятков компонентов и сотен микропримесей. При каждом цикле производства требуется точная настройка параметров, а сам процесс невозможно превратить в конвейер.

Фолдовые масла, которые начали производить в Подмосковье, более концентрированы по ароматобразующим веществам. Они имеют особый профиль аромата и более стабильны в готовом продукте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Экономика Импортозамещение

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