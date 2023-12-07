Тендер на закупку лабораторных исследований объявили для перинатального центра в Балашихе

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Исполнителю предстоит проводить более 60 видов лабораторных исследований и предоставлять высококачественные расходные материалы: вакуумные системы забора крови, одноразовые иглы, держатели для пробирок и другие материалы. Также нужно будет обеспечить наличие курьерской службы.

Прием заявок завершится 14 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 18,8 миллиона рублей.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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