Тендер на закупку клинических исследований объявили для Талдомской больницы
Талдомская больница объявила тендер на услуги клинической лаборатории на первое полугодие 2024 года. Исполнителю предстоит предоставить необходимые инструменты для забора и транспортировки биоматериала в рабочие дни.
Также победителю тендера будет необходимо предоставить отдельного курьера, который и займется перемещением образцов в лабораторию. Соответствующая информация уже опубликована в системе ЕАСУЗ.
Все желающие принять участие в тендере могут подать заявки до 16 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти шесть миллионов рублей.
Закупка проводится с целью улучшения системы здравоохранения Московской области и повышения качества медицинских услуг.
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