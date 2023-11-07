Тендер на закупку эндоскопической стойки объявили в больнице Домодедова

Ущерб от незаконной свалки в Одинцове оценили в 18 миллионов рублей

Сумму ущерба, нанесенного природе незаконной свалкой в Одинцовском округе, назвали в Минэкологии Подмосковья. Складирование строительных и коммунальных отходов зафиксировали в деревне Шараповке.

«Как выяснилось, правообладателем участка является Одинцовский электротехнический завод. Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушений с требованием ликвидировать свалку. По имеющейся информации, это требование не выполнено», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ущерб, нанесенный почве, превысил 18 миллионов рублей. Документы передали в полицию, где примут решение по данному факту. Также решается вопрос о взыскании суммы ущерба с правообладателя земель.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого. Для устранения этой проблемы предприняли ряд технологических мероприятий.