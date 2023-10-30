30 октября 2023, 14:32

Тендер на закупку 86 ноутбуков для физтех-колледжа объявили в Долгопрудном

ГБПОУ МО «Физтех-колледж»
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Физтех-колледж в Долгопрудном планирует закупить 86 ноутбуков для студентов. Извещение об открытом конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Поставщику нужно будет поставить 86 ноутбуков диагональю от 15,6 дюйма. Техника нужна для учебного процесса и научных исследований.

Прием заявок завершится 8 ноября. Начальная цена контракта составляет 4,4 миллиона рублей.

Поставщик обязан будет приобрести, доставить и проверить технику. Понадобится также распаковать товар, выполнить установку и настройку ноутбуков, а также продемонстрировать их работоспособность.

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Долгопрудный
30 октября 2023, 16:16
Бюджеты городских округов Подмосковья получили более 17 миллиардов рублей от сделок с недвижимостью с начала года
Фото Минимущества
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Аренда и продажа земли и другой недвижимости принесла городским округам Подмосковья 17,5 миллиарда рублей с начала года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«С начала этого года бюджеты городских округов увеличились на 17,5 миллиарда рублей, что на 2,4 миллиарда больше аналогичного периода прошлого года. Это стало возможным благодаря вовлечению земельных участков и имущества в хозяйственный оборот», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Наибольшие доходы от аренды и продажи земли обеспечили городские округа Щелково, Егорьевск, Шаховская, Ступино и Руза. Самыми популярными являются участки для ИЖС, которые пользуются спросом у местного населения. За девять месяцев в Подмосковье продали более 1,5 тысячи наделов на сумму 4,7 миллиарда рублей. Еще больше участков находятся в аренде у жителей - общая сумма по ним составляет 10,3 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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Недвижимость
30 октября 2023, 16:11
Годовой план противопожарных мероприятий выполнили в 7 лесничествах Подмосковья
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Три подмосковных лесничества отчитались о полном выполнении годового плана по противопожарным мероприятиям. Ранее с задачей справились еще четыре.

«Работы выполнены на территориях Егорьевского, Ступинского, Талдомского лесничеств. Мероприятия проведены филиалами „Центрлесхоза“ в рамках государственного задания на 2023 год», - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ранее о завершении годового плана отчитались в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах.

Противопожарные мероприятия включают расчистку лесных дорог, устройство и прочистку минерализованных полос и барьеров, прочистку просек, установку новых и содержание имеющихся шлагбаумов, а также благоустройство зон отдыха жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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Природа
30 октября 2023, 16:03
Лучшим водителям автобусов в Истре вручили благодарственные письма к профессиональному празднику
Пресс-служба Администрации городского округа Истра
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Сотрудников пассажирского транспорта поздравили с профессиональным праздником в Истре. Глава округа Татьяна Витушева вручила лучшим водителям и другим специалистам благодарственные письма.

На производственной базе «Истра» работают более 250 человек. Среди них не только водители, но и другие специалисты, которые помогают обеспечивать навигацию маршрутов и следят за техническим состоянием автопарка.

«Ежедневно услугами городского транспорта пользуются тысячи жителей нашего округа. Для обеспечения четкой и бесперебойной работы пассажирского транспорта важное значение имеет каждый сотрудник предприятия - это и слесари, и диспетчеры, водители и руководители», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Она отметила, что ежегодно автопарк пополняется новыми автобусами. Сейчас он обновлен на 35%. К зиме с водителями и ремонтниками провели инструктаж по эксплуатации автомобилей, а также заготовили запас зимнего топлива и горюче-смазочных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня перед регионом стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания.

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Истра Автобусы
30 октября 2023, 15:58
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч заявок за неделю
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За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП поступило 3072 тысячи обращений. В региональном Минтрансе уточнили, что около тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 531 человек оформили европротоколы.

Служба помощи при ДТП оказывает как личную помощь, так и дистанционную. Водители могут проконсультировать по телефону в круглосуточном режиме или приехать в один из офисов в 15 округах.

Жители Подмосковья, попавшие в аварию, могут позвонить по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34. Операторы службы помощи скоординируют дальнейшие действия.

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ДТП

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