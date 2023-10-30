Тендер на закупку 86 ноутбуков для физтех-колледжа объявили в Долгопрудном
Физтех-колледж в Долгопрудном планирует закупить 86 ноутбуков для студентов. Извещение об открытом конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Поставщику нужно будет поставить 86 ноутбуков диагональю от 15,6 дюйма. Техника нужна для учебного процесса и научных исследований.
Прием заявок завершится 8 ноября. Начальная цена контракта составляет 4,4 миллиона рублей.
Поставщик обязан будет приобрести, доставить и проверить технику. Понадобится также распаковать товар, выполнить установку и настройку ноутбуков, а также продемонстрировать их работоспособность.
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