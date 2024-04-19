Тендер на ямочный ремонт дорог объявили в Серпухове

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит ликвидировать ямы на дорогах городского округа Серпухов. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 6 мая.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального заказа администрации городского округа Серпухов Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».