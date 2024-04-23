Тендер на утилизацию фильтрата на полигоне ТКО «Царево» объявили в Пушкино

Информация о тендере опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчику нужно будет оказать услуги по транспортировке и утилизации фильтрата, концентрата фильтрата на полигоне ТКО «Царево».

Работы проведут в рамках программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и оплатят за счет средств бюджета Пушкинского городского округа.

Срок окончания подачи заявок - 27 апреля.

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