Тендер на установку детской площадки объявили в Люберцах

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит установить детский игровой комплекс: качели, качалки, карусели, балансир, песочницу, лавочки, урны, а также настелить резиновое покрытие и установить ограждения. Завершить работы необходимо в июле этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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