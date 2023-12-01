Тендер на уборку помещений объявили для Солнечногорской больницы

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Исполнителю предстоит поддерживать чистоту медучреждения ежедневно, при этом не мешая работе.

«Комплекс услуг будет выполняться в стационаре, центральной и детской поликлиниках, женской консультации, Менделеевской городской поликлинике, городской больнице НПО „Комплекс“, Луневской врачебной амбулатории и Андреевской городской поликлинике», - уточнили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Заявку можно подать до 8 декабря. Контракт оценили в 20,5 миллиона рублей. Его оплатят из регионального бюджета и фонда ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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