Тендер на строительство теплосетей объявили в Раменском
Конкурс на строительство сетей теплоснабжения котельной «Рыболово» объявили в Раменском. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 2 мая 2024 года.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации, а также построить участок теплосети котельной «Рыболово» в Раменском городском округе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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