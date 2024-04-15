Тендер на строительство теплосетей объявили в Раменском

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации, а также построить участок теплосети котельной «Рыболово» в Раменском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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