Тендер на строительство пешеходного перехода через железную дорогу объявили в Лобне

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, пешеходный переход построят в районе Кольцевой улицы, дом 15. Подрядчик проведет коммуникации, переустроит кабельные линии, установит систему освещения, пожарную сигнализацию, а также благоустройство и озеленение.

Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового логистического хаба. Его возведут вместе с Китаем и Казахстаном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».