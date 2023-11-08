Тендер на строительство областной больницы объявили в Балашихе
Жители городского округа Балашиха получат новую многопрофильную клинику. Приемное отделение сможет принимать до 200 посетителей в день, а клинико-диагностический центр рассчитан на 600 посещений в сутки.
Тендер на строительство многопрофильной клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская областная больница» объявили в Балашихе.
Исполнителю предстоит выполнить комплекс работ, связанный с проектированием, строительством и оснащением медицинского учреждения. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 36 миллиардов рублей.
Строительство областной больницы предусматривает размещение на территории главного и патологоанатомического корпусов, пяти контрольно-пропускных пунктов, а также строительство зданий и сопутствующих сооружений.
Завершить все работы планируется в 2027 году. Объект специализированной медицинской помощи охватит более 600 тысяч человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.
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