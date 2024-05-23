23 мая 2024, 14:29

Тендер на строительство моста через озеро Черное объявили в Люберцах

Медиаархив Московской области
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Госзакупку на строительство пешеходного моста через озеро Черное опубликовали в Люберцах. Работы планируют завершить в 2025 году.

По словам главы комитета по конкурентной политике Подмосковья Елены Волковой, подрядчик подготовит документацию, выполнит инженерные изыскания и построит мост.

Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального бюджета.

Ознакомиться со всеми госзакупками в Подмосковье можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

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Люберцы Строительство
23 мая 2024, 15:19
Костя Цзю открыл арт-объект «Сила в правде» в Балашихе
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Абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю открыл новый арт-объект в Балашихе. Граффити «Сила в правде» посвятили военкору «Известий» Семену Еремину и актеру Сергею Бодрову.

Арт-объект появился на стене здания боксерского клуба имени Виктора Агеева на улице Терешковой в Балашихе. Торжественную церемонию открытия посетили Герой России Александр Головашкин и знаменитые российские спортсмены: абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю, чемпион мира по боксу Александр Бахтин, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин, российский промоутер Владимир Хрюнов и меценат Анатолий Петров.

Военный корреспондент Семен Еремин погиб в зоне специальной военной операции, когда готовил материал о беспилотниках. Он был тяжело ранен, после чего скончался. Автор, имя которого не раскрыли, изобразил его вместе с актером Сергеем Бодровым. Арт-объект назвали «Сила в правде» по известной цитате героя фильма Бодрова.

«Сила в правде - в правде о подвиге нашего героического народа, наших родных и близких людей, подарившим нам жизнь в годы Великой Победы. Сегодня, во время проведения специальной военной операции, внуки и правнуки великих победителей с оружием в руках отстаивают эту правду. Правду о подвиге, правду о сохранении нашей истории. Молодой парень отдал свою жизнь в борьбе за эту правду», - сказал Александр Головашкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Граффити Бокс Балашиха
23 мая 2024, 15:17
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Знание.Лектор»
Unsplash
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Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Знание.Лектор» стартовал в Подмосковье. Он направлен на популяризацию просветительской деятельности и развитие навыков публичных выступлений у школьников и студентов.

Как сообщили в Министерстве образования Подмосковья, конкурс организован российским обществом «Знание». Заявки от желающих принять участие принимаются на портале проекта до 30 июня, а от школьников - до 3 июня.

Основной этап отбора начнется со специального обучающего курса по публичным выступлениям. До 5 июля участники курса должны предоставить видеовизитку и рекомендательные письма от образовательных учреждений.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап, где участники смогут провести свои собственные лекции под руководством филиалов общества «Знание». Они смогут выбрать из 14 тематических лекций, одна из которых посвящена семейным ценностям в рамках Года семьи в России.

Окончательное решение о допуске в финал будет принимать экспертный совет, а участники выступят перед ним онлайн с ноября по декабрь. Отбор в номинации «Школьники» завершится в июле. Дети пройдут обучение по публичным выступлениям, а также пообщаются с экспертами.

175 человек, сумевших пройти в финал, смогут принять участие в профильной смене «Знание.Лектор». Мероприятие проведут в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Победители основного отбора получат по 250 тысяч рублей, которые они смогут потратить на продвижение собственного контента.

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Школьники Студенты конкурсы
23 мая 2024, 15:11
Еще более 500 гектаров обработают от борщевика в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Работы по борьбе с борщевиков проводят в Подмосковье ежегодно. В этом сезоне специалисты обработают более 500 гектаров территории.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов, ведомство заключило четыре госконтракта на борьбу с борщевиком. Общая площадь работ по ним составит около 500 гектаров.

«Самые большие объемы запланированы в Подольском (145,64 гектара), Истринском (75,34 гектара), Ступинском (60,27 гектара) и Наро-Фоминском (46,28 гектара) лесничествах», - рассказал он.

В защитных лесах региона запрещено использовать химические средства, поэтому специалисты будут пользоваться методом окашивания.

Сообщить о местах произростания сорняка жители могут через портал «Добродел».

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Природа Благоустройство
23 мая 2024, 15:11
Форум о патриотическом воспитании в детских садах прошел в Истре
Министерство образования МО
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Форум о патриотическом воспитании в детских садах прошел в Истре.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в форуме участвовали воспитатели и учителя начальных классов из Красногорска, Волоколамска, Рузы, Клина, Одинцова и других округов. Своим опытом в области преемственности детского сада и школы поделились более 100 педагогов. Они рассказали о взаимодействии с родителями, патриотическом воспитании и проекте «Предшкола».

«Коллеги из Издательства „Просвещение“ показали наглядно современное оборудование с которым педагоги смогли познакомиться, потрогать, поработать на нем и посмотреть его в действии, чтобы потом приобрести себе в детский сад то, что действительно нужно и будет полезно детям», - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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Учителя Детские сады Образование

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