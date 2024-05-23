Тендер на строительство моста через озеро Черное объявили в Люберцах

Абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю открыл новый арт-объект в Балашихе. Граффити «Сила в правде» посвятили военкору «Известий» Семену Еремину и актеру Сергею Бодрову.

Арт-объект появился на стене здания боксерского клуба имени Виктора Агеева на улице Терешковой в Балашихе. Торжественную церемонию открытия посетили Герой России Александр Головашкин и знаменитые российские спортсмены: абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю, чемпион мира по боксу Александр Бахтин, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин, российский промоутер Владимир Хрюнов и меценат Анатолий Петров.

Военный корреспондент Семен Еремин погиб в зоне специальной военной операции, когда готовил материал о беспилотниках. Он был тяжело ранен, после чего скончался. Автор, имя которого не раскрыли, изобразил его вместе с актером Сергеем Бодровым. Арт-объект назвали «Сила в правде» по известной цитате героя фильма Бодрова.

«Сила в правде - в правде о подвиге нашего героического народа, наших родных и близких людей, подарившим нам жизнь в годы Великой Победы. Сегодня, во время проведения специальной военной операции, внуки и правнуки великих победителей с оружием в руках отстаивают эту правду. Правду о подвиге, правду о сохранении нашей истории. Молодой парень отдал свою жизнь в борьбе за эту правду», - сказал Александр Головашкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».