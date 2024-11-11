Тендер на строительство котельной объявили в Зарайске

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации, а также построить блочно-модульную котельную в Зарайске на улице Урицкого.

После завершения всех работ подрядчик должен поставить оборудование необходимое для эксплуатации объекта.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств окружного и регионального бюджетов.