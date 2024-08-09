09 августа 2024, 12:33

Тендер на строительство котельной объявили в Шаховской

Медиаархив Московской области
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Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Шаховской. Работы необходимо выполнить к 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект, разработать рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную в рабочем поселке Шаховская на улице 1-я Советская, 54а.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Шаховская конкурсы
09 августа 2024, 14:01
Лидеров по сбору и переработке вторсырья объявили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Лидеров по сбору и переработке вторсырья определили в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, комплекс по переработке отходов - это предприятие, работа которого своевременный сбор, сортировка и переработка вторсырья.

Всего в Подмосковье работают 11 подобных комплексов и лидерами с начала года стали КПО Восток, собравшее 164 тонны вторсырья, КПО Дон - 60 тонн, КПО Нева - 51, КПО Храброво - 29, КПО Север - 21.

«За первое полугодие общий входящий поток отходов в регионе составил порядка трех миллионов тонн, из которых более 360 тонн подлежат отбору для последующего вовлечения в хозяйственный оборот» - рассказал первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Мусор
09 августа 2024, 13:59
Новое оборудование на Загорской ГАЭС установят к концу года
РусГидро
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Пусковое устройство, выработавшее свой ресурс, заменят на Загорской ГАЭС в этом году. Установка нового оборудования повысит безопасность и надежность работы энергосистемы объекта.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, Пусковое тиристорное устройство, которое работало с 2007 года физически изношено настолько, что перестало отвечать современным требованиям, а расчетный срок службы оборудования, установленный заводом-изготовителем, истек.

Сейчас на станции обновляется весь комплекс оборудования. Модернизация ПТУ-2 предусматривает полную замену силовой части, включая реакторное оборудование, системы управления, цепей защит и измерений.

Новейшее пусковое тиристорное устройство, изготовленное специально для Загорской ГАЭС специалистами АО «ВНИИР», введут в эксплуатацию в конце года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Технологии
09 августа 2024, 13:59
Еще 18 народных троп благоустроили в Балашихе
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Благоустройство дорожек по программе «Пешком» завершили в Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, всего благоустроили 27 объектов протяженностью 1 315 метров.

Для горожан окрыли 18 пешеходных дорожек, среди которых шоссе Энтузиастов, 76, проспект Ленина, 85, и улица Фадеева, 11.

Чтобы благоустроить народную тропу жителям необходимо обратиться в администрацию местного самоуправления с предложением о включении этой тропы в программу на следующий год. Если администрация одобрит обращение и адрес будет соответствовать критериям, его включат в план мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха
09 августа 2024, 13:55
Тендер на капремонт Демиховского лицея объявили в Орехово-Зуеве
Медиаархив Московской области
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Демиховский лицей капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве к 2025 году. Тендер на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, проведет капитальный ремонт и поставит все необходимое оборудование.

Лицей в деревне Демихово построили в 1951 году, его площадь превышает 1,4 тысячи квадратных метров. Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомним, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Орехово-Зуево Ремонтные работы

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