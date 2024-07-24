Тендер на строительство котельной объявили в поселке Фряново

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также разработать рабочую документацию. Помимо этого, необходимо построить котельную и установить оборудование.

Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Ожидается, что котельную построят в 2025 году.

Ранее Андрей Воробьев поручил начать подготовку коммунальной техники к зиме в Подмосковье. К сезону в регионе закупят новые трактора и погрузчики, но вместе с тем важно привести в порядок существующий парк техники, а также усилить работу по кадровому вопросу.

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