Тендер на строительство котельной объявили в Наро-Фоминске

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В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить здание котельной на улице Карла Маркса. Также в контракт входят закупка и монтаж оборудования, необходимого для работы объекта.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и оплатят из средств бюджета Наро-Фоминского городского округа Московской области.

Выполнить контракт нужно в 2025 году.

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