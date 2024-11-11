Тендер на строительство котельной объявили в Электроуглях

В Доме культуры «Красная Поляна» в Лобне состоялся юбилейный концерт «Не просто возраст», посвященный основателю и руководителю «Школы здоровья» Ольге Зайцевой. Это событие собрало множество гостей, которые пришли поздравить Ольгу Дмитриевну и насладиться праздничной программой.

«Школа здоровья» активно участвует в программе «Активное долголетие», предлагая занятия суставной гимнастикой для улучшения подвижности суставов, растяжения мышц и связок. Уникальные комплексы упражнений, разработанные Ольгой Дмитриевной, включают элементы оздоровительной гимнастики по системе йогов и упражнения по методике Бубновского. Комплексы обновляются каждые три месяца, что позволяет поддерживать интерес и эффективность занятий. Помимо физической активности, «Школа здоровья» является местом общения и обмена опытом для людей старшего возраста.

На концерте Ольга Дмитриевна порадовала собравшихся исполнением любимых песен и стихов. Творческие коллективы Дома культуры представили зрителям яркие хореографические номера: «Нас не догонишь», «Лыченица» и «Со вечора». Директор Дома культуры «Красная Поляна» Надежда Чеснокова вместе с коллективом ДК торжественно поздравила юбиляра, пожелав крепкого здоровья, успехов и новых творческих достижений.

Особым сюрпризом программы стало заключительное выступление Ольги Зайцевой, которая исполнила песню на французском языке, вызвав восторг и аплодисменты зрителей. Концерт стал ярким и запоминающимся событием для всех присутствующих, подчеркнув важность активного образа жизни и творческого самовыражения в любом возрасте.

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