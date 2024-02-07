Тендер на строительство котельной для психиатрической больницы объявили в Рузе
Тендер на строительство котельной для психиатрической больницы № 4 объявили в Рузе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит выполнить работы по обустройству и монтажу фундаментов, наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, тепловых сетей. Помимо этого, предусмотрено благоустройство прилегающих территорий.
Работы необходимо выполнить до 10 декабря 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.
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