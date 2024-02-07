07 февраля 2024, 18:40

Тендер на строительство котельной для психиатрической больницы объявили в Рузе

Unsplash
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Тендер на строительство котельной для психиатрической больницы № 4 объявили в Рузе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит выполнить работы по обустройству и монтажу фундаментов, наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, тепловых сетей. Помимо этого, предусмотрено благоустройство прилегающих территорий.

Работы необходимо выполнить до 10 декабря 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Строительство
07 февраля 2024, 18:55
Параметры влажности нормализовали в квартирах Подмосковья под контролем инспекторов ГУСТ
Госжилинспекция Московской области
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Уровень влажности воздуха — важный показатель в жилых помещениях, который должен находиться в пределах 30-60%. С начала года жители Подмосковья оставили около 30 заявок в ЕДС с просьбой привести показатели в квартирах в соответствии с нормой.

Наибольшее количество заявок оставили жители Воскресенска, Красногорска, Одинцова и Электростали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений в данной категории снизилось на 54%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Погода Климат
07 февраля 2024, 18:44
Подмосковные инспекторы ГУСТ проконтролировали исполнение 280 заявок на усиление напора воды
ГУСТ МО
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Инспекторы ГУСТ МО проконтролировали, как выполняются заявки от жителей Подмосковья на приведение давления воды в норму. За январь в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 280 обращений с просьбами увеличить напор воды.

Как рассказали в Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области, для напора воды существует утвержденные нормативы, которые должны соблюдаться.

Так, наибольшее количество обращений сотрудники ГУСТ зафиксировали в Химках, Пушкинском, Одинцово, Щелково и Люберцах. По всем заявкам замечания уже устранили.

В жилнадзоре напомнили, что оставить заявку на увеличение напора воды можно на сайте ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ Химки
07 февраля 2024, 18:20
Более 44 тысяч предпринимателей Подмосковья воспользовались поддержкой центра «Мой бизнес» в 2023 году
Unsplash
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Предприниматели и самозанятые Московской области активно пользуются услугами центров «Мой бизнес». Так, в 2023 году за финансовой, образовательной, консультационной и другой поддержкой обратились более 550 тысяч человек.

«На сегодня каждый десятый предприниматель соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП. Услуги оказываются разными подразделениями, ориентированными на поддержку конкретных направлений бизнеса», - отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, к числу наиболее востребованных сервисов относится комплексная услуга по созданию бизнеса «под ключ» и предоставление информации о мерах финансовой помощи. С полным списком услуг можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Самозанятые
07 февраля 2024, 18:18
Серпуховские спасатели провели для воспитанников детского сада экскурсию по пожарному депо
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Воспитанники детского сада «Колосок» МБОУ средней общеобразовательной школы Липицы городского округа Серпухов посетили увлекательную экскурсию по пожарной части. Спасатели рассказали детям о профессии пожарного, а также показали оснащение специальной техники.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части территориального управления, № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» Ивана Гордеева, детям экскурсия очень понравилась, ведь каждый смог примерить пожарную каску, а также подержать в руках настоящий боевой инвентарь.

«Огнеборцы показали детям пожарное депо, служебные помещения, где они находятся вовремя несения дежурства. В завершение занятия пожарные напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период», - рассказал Иван Гордеев.

Также спасатели убедились, что дети знают телефон службы экстренных вызовов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Дети

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