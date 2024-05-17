Тендер на строительство хоккейной площадки объявили в Молодежном
Конкурс по подготовке основания, а также приобретение и установку хоккейной площадки объявили в Молодежном. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Объект будет располагаться по адресу: поселок Молодежный, земельный участок № 36. Подрядчику предстоит провести работы по подготовке основания, установке хоккейной коробки, устройству резинового покрытия, спортивного оборудования и освещения.
Завершить работы необходимо летом 2024 года.
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