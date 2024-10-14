Тендер на строительство дороги к школе объявили в Котельниках

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В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении тендера. Подрядчику предстоит выполнить проектные и изыскательские работы, а потом построить дорогу к воспитательно-образовательному комплексу. Ориентировочная протяженность пути - 500 метров.

Подъезд построят по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплатят за счет средств бюджета Московской области. Работы планируется завершить в 2026 году.

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