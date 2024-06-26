26 июня 2024, 14:38

Тендер на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья объявили в Рошале

Медиаархив Московской области
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Конкурс на строительство многоквартирного жилого дома объявили в городском округе Шатура. Планируется, что в новые квартиры смогут переселиться из аварийного жилья более 180 человек.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила, что информацию о тендере разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Построить дом нужно в городе Рошаль, при этом окончание работ планируется на 2026 год.

Работы проведут в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура.

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Строительство Шатура
26 июня 2024, 15:47
Пауэрлифтер Виктор Скокин из Воскресенска в восьмой раз стал чемпион мира
Управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации г.о.Воскресенск
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В Москве прошли международные соревнования по пауэрлифтингу по версиям IPC и IPC-A, WAA. Спортсмен из Воскресенска Виктор Скокин, выступая в дисциплине «становая тяга», занял первое место и стал чемпионом мира уже в восьмой раз.

Участники из шести стран состязались в трех дисциплинах: приседания со штангой, жиме лежа и становой тяге.

Виктор Скокин в категории 75 килограмм среди ветеранов поднял с земли до уровня бедер штангу весом 205 килограмм.

Отметим, что спортсмену 67 лет и он продолжает удивлять спортивный мир своей физической формой и силой воли.

«Приятно, что стал первым, да еще и в таком возрасте. Это не только моя заслуга, но и тренера. Я завоевал восьмую медаль и поставил новые цели», - рассказал чемпион.

Скокин отметил важность поддержки тренера и выразил благодарность всем, кто помогал ему на пути к этим достижениям. Его пример вдохновляет множество молодых спортсменов и показывает, что возраст - не помеха для достижения высоких результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Воскресенск
26 июня 2024, 15:33
Школу имени Пронина в Звенигороде отремонтируют к 1 сентября
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Масштабную реконструкцию школы имени Пронина проводят в Звенигороде. Строительство завершено уже на 95%. Учреждение откроют к началу учебного года.

Сейчас строители ведут работы по монтажу фасадов и чистовой отделке, а также занимаются благоустройством. На территории возводят стадион, который во внеурочное время смогут посещать все жители города.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность объекта и поручил подрядчикам решить вопрос с ливневками.

«Капитальный ремонт звенигородской школы № 2 имени Пронина вышел на финишную прямую - готовность составляет уже 95%. На объекте задействовано 48 человек и три единицы техники. Общестроительные работы в школе выполнены, сейчас завершаются чистовая отделка, монтаж фасадов, электрических сетей и слаботочной системы. Рабочие облицовывают плиткой крыльцо, в пищеблоке монтируют систему вентиляции, а на прилегающей территории продолжают благоустройство», - сообщил Иванов.

После окончания работ на спортивной площадке подрядчики вместе с педагогами и учениками школы высадят деревья. Завершающим этапом капремонта станет обновление памятника перед главным входом. Его отреставрируют, а вокруг обелиска уложат плитку.

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Одинцово Школы Андрей Иванов Ремонтные работы
26 июня 2024, 15:27
Более 35 тысяч проверок хранения оружия провели в Подмосковье с начала года
Телеканал «360»
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За пять месяцев в Подмосковье провели более 35 тысяч проверок хранения оружия, после которых у нарушителей изъяли 3,8 тысячи ружей и пистолетов. Об этом в интервью Юлии Минаковской рассказал заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Московской области Петр Лянцевич.

«Основной вид зарегистрированного оружия в Подмосковье - это гладкоствольное, которое приобретают для охоты. Также есть достаточное количество владельцев огнестрельного оружия ограниченного поражения. Это связано с самообороной. Есть и владельцы нарезного оружия», - рассказал Петр.

Получить лицензию на оружие могут жители старше 21 года, которые подали заявление и прошли медицинское освидетельствование. Понадобится также предоставить акт о пройденном обучении и сдать зачет.

«Основное, на что мы обращаем внимание при выдаче лицензии, это достоверность указанных сведений и условия хранения оружия. Обязательно нужен сейф - это ящик из высокопрочных материалов с замком. К нему не должно быть доступа посторонних лиц», - добавил Лянцевич.

После того, как лицензия получена и оружие куплено, важно правильно хранить его. Росгвардия регулярно проверяет выполнение требований, с чем помогают полиция, департамент природопользования и Минздрав Подмосковья.

Петр Лянцевич отметил, что за пять месяцев 2024-го в регионе провели уже 35 тысяч проверок, в результате которых нашли 3,8 тысячи нарушений. Оружие изъяли до устранения всех недочетов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Оружие
26 июня 2024, 15:18
Спортсменка Ирина Герасимова провела зарядку для пожилых людей в Люберцах
Министерство социального развития Московской области
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Рекордсменка России и мира по становой тяге, тренер по суставной аквааэробике и силовым видам спорта Ирина Герасимова провела зарядку для участников проекта «Активное долголетие» в городском парке Люберец. Заняться спортом на свежем воздухе пришли более 150 пожилых людей.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, также упражнения показал мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России в сумме троеборья Владимир Пономарев.

«Это здоровая привычка на каждый день. Это прилив сил и бодрости духа!», - поделилась впечатлениями от зарядки 95-летняя Тамара Чаленко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Активное долголетие Парки

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