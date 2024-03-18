Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе

Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. В копилке Московской области три золотые и три серебряные медали. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта региона.

В составе команды сборной России выступали спортсмены из Московской области: Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Виктория Казанцева, Александр Бондарь.

Елизавета Кузина заняла первое место в прыжках с трехметрового трамплина. Кристина Ильиных и Елизавета Кузина взяли золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Серебряная награда в этой дисциплине досталась подмосковной спортсменке Виктории Казанцевой и Надежде Трифоновой из Санкт-Петербурга. Также победителями в синхронных прыжках в воду с десятиметрового трамплина стали Виктория Казанцева в паре с Екатериной Беляевой из Москвы.

В мужских соревнованиях в этой же дисциплине Александр Бондарь из сборной Московской области в паре с Русланом Терновым из Пензы завоевали серебряную медаль.

Всего в соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Венесуэлы, Кубы и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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