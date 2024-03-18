Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе
Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать документацию, а также построить объект и установить необходимое оборудование.
Работы выполнят по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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