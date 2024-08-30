30 августа 2024, 17:27

Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Богородском округе

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Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в Богородском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также выполнить само строительство коммунального объекта. Помимо этого, ему надо будет установить новое оборудование в котельной.

Все работы необходимо выполнить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Богородский
30 августа 2024, 18:37
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 30 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов вечером 30 августа. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Ярославском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Минском, Мякининском, Борисовском, Можайском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
30 августа 2024, 18:35
Еще два дома на 2-м Покровском проезде в Котельниках подготовили к зиме
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В городском округе Котельники продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Обслуживающая компания провела опрессовку и промывку системы теплоснабжения пункта для двух многоквартирных домов на 2-м Покровском проезде.

Заместитель главы Сергей Полевщиков проверил тепловой пункт на 2-м Покровском проезде. Он снабжает теплом многоквартирные дома № 8 и № 9. Компания промыла систему и подготовила ее к предстоящему отопительному сезону. Результаты они отразили в паспорте готовности.

Опрессовки нужны для того, чтобы проверить работоспособность системы к отопительному сезону. Тщательная подготовка поможет избежать аварий в холодное время года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Котельники
30 августа 2024, 18:32
Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления
МТППК
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Со 2 по 4 сентября расписание пригородных поездов Ленинградского направления скорректируют. Изменения вызваны модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром будут следовать по измененному расписанию, часть рейсов отменят. Некоторые поезда на маршрутах Зеленоград-Крюково - Москва, Москва - Тверь и Тверь - Бологое также будут отменены или проследуют без остановок.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на станционных стендах, сайте и в приложении «РЖД Пассажирам».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
30 августа 2024, 18:01
Новые игрушки закупили в детскую поликлинику № 2 в Подольске
Совет депутатов Подольска
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Первый заместитель председателя городского совета, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Любовь Ушанева закупила игрушки в детскую поликлинику № 2 в Подольске. Она вручила юным пациентам машинки и куклы в рамках партийного проекта «Добрая комната».

Пятилетний Антон готовится к отдыху в санатории. Они с мамой пришли в поликлинику, чтобы получить направления от специалистов. Мальчик обрадовался новой машинке. По словам родителя, комната востребована среди детей и теперь время пролетит незаметно.

Отметим, сотрудники поликлиники обслуживают 22 педиатрических участка - более 19 тысяч детей. Поликлиника оснащена современным оборудованием. Врачи проводят консультации, диагностику, лечение и профилактику заболеваний. Теперь игрушек хватит всем маленьким пациентам.

«Желаю всем родителям, чтобы их дети росли здоровыми и умными и посещение поликлиник сводилось к необходимому минимуму», - сказала Ушанева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Больницы

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