Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Богородском округе

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Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также выполнить само строительство коммунального объекта. Помимо этого, ему надо будет установить новое оборудование в котельной.

Все работы необходимо выполнить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».