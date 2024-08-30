Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Богородском округе
Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в Богородском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также выполнить само строительство коммунального объекта. Помимо этого, ему надо будет установить новое оборудование в котельной.
Все работы необходимо выполнить в 2026 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».