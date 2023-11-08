Тендер на ремонт систем пожарной сигнализации объявили в больнице в Электрогорске

Подрядчику необходимо выполнить работы в соответствии с техническим заданием и сметой. В его обязанности также войдет содержание и уборка строительной площадки, а также прилегающей к ней территории.

Информацию о новых закупках в Подмосковье можно найти в Единой информационной системе и на ЕАСУЗ. Закупки до 600 тысяч рублей размещены в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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