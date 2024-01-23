Тендер на ремонт семейного центра объявили в поселке Здравница под Сергиевым Посадом
Семейный центр «Сергиево-Посадский» планируется отремонтировать в поселке Здравница. Тендер на выполнение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, включающие отделку, ремонт фасада, ремонт системы отопления. Семейный центр находится по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, поселок Здравница, дом 5.
Доставку строительных материалов подрядчик должен выполнять за свой счет.
Начальная цена контакта - 39,9 миллиона рублей. Прием заявок завершится 7 февраля, а победителя аукциона назовут 12 февраля.
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