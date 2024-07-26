Тендер на ремонт котельной № 2-35 объявили в Балашихе

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о тендере. Подрядчику нужно будет выполнить все работы и услуги, прописанные в документах.

К 2026 году котельную в микрорайоне Керамик на Керамической улице нужно будет обновить и оснастить современным оборудованием. Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и оплатят за счет средств бюджетов Подмосковья и Балашихи.

Подготовку к зиме важно начать уже сейчас - об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил коллегам на совещании правительства. Нужно не только покупать новую технику, но и привести в порядок существующий парк, а также усилить работу по кадровому вопросу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».