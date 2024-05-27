Тендер на ремонт детской поликлиники объявили в Истре

Акция «Чистый лес» прошла в Балашихе. Участники субботника навели порядок на территории площадью в 2,4 гектаров в микрорайоне 1 Мая.

Субботник провели в Горенском лесничестве. Участвовали местные жители, волонтеры, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации округа Ян Вергун, а также сотрудники предприятий округа и управляющей компании.

Активисты убирали мусор и валежник. Инвентарь предоставил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Хартия». Также на мероприятии провели лекцию по сортировке мусора. Участники акции после уборки высадили 52 дуба вблизи озера.

«Пришли помочь в уборке леса. Я поддерживаю идею такой акции. Важно сохранять чистоту природы, чтобы всем было приятно проводить здесь время. Я сегодня здесь со своими младшими детьми, у меня их четверо. С детства их приучаю к заботе о природе», - рассказала жительница микрорайона 1 Мая Ангелина Векилян.

Акция «Чистый лес» проводится при поддержке партии «Единая Россия» с 2023 года. Она проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».

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