Тендер на ремонт больницы объявили в Воскресенске

Документы и подробную информацию о тендере можно найти в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчику нужно будет выполнить текущий ремонт поликлиники, которая находится в городе Белоозерском на улице 50лет Октября.

Работы нужно будет выполнить к ноябрю 2024 года. В контракт входят в том числе демонтаж и установка дверных блоков, окраска стен, электромонтажные и сантехнические работы.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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