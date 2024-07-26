Тендер на ремонт автодороги объявили в Одинцове
Конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги в деревне Маслово на Земляничной улице объявили в Одинцове. В 2025 году планируется заменить асфальтовое покрытие на трассе протяженностью 1,2 километра.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать около 7,2 квадратных километров дорожного покрытия и установить недостающие элементы системы водоотведения.
Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области.
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