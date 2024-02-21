Тендер на ремонт асфальта во дворах объявили в Лобне

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, работы необходимо завершить в 2024 году. Подрядчику предстоит провести снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, розлив вяжущих материалов, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, а также устройство покрытия из асфальтобетонных смесей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске. Их достроят в 2025 году.

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