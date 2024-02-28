Тендер на ремонт асфальта на Садовой улице объявили в Дзержинском

Выставочный павильон как на выставке-форуме «Россия» обустроят в Балашихе. Мультимедийное пространство откроют в сквере в микрорайоне Заря к началу осени.

Новую зону отдыха обустроят на улице Маршала Батицкого недалеко от храма Саввы Сторожевского. В павильоне планируют разместить экспонаты музея противовоздушной обороны, коворкинг и небольшой зрительный зал. Павильон будет рассчитан на 50 мест. Работы начнут в мае, а завершат в сентябре.

Заместители главы администрации городского округа Балашиха Максимом Сидоркин и Михаил Объедков обсудили новый проект с ветеранами и жителями бывшего военного городка Заря.

«Уникальность этого проекта в том, что есть инвестор, который вкладывает большую сумму в мультимедийный павильон, где будут коворкинговые и выставочное зоны. Мы уверены, это будет интересное и востребованное место. Мы вдохновились выставкой‑форумом „Россия“, хотим и в Балашихе иметь интерактивное место с патриотическим подтекстом», - сказал Максим Сидоркин.

Назвали новое место отдыха - Сквер семьи, любви и верности. Здесь будут проводить праздничные мероприятия, установят памятник семье и отреставрированный самолет Миг-23. Работы проведут в рамках национального проекта по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на выставке «Россия» рассказал, что в регионе стартовало строительство пяти индустриальных парков нового формата.

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