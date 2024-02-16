Тендер на ремонт амбулатории и фельдшерских пунктов объявили в Зарайске

Читайте нас в:

Подрядчику предстоит провести ремонтные работы, в том числе выполнить инженерные изыскания, работы по разработке и экспертизе проектной документации в государственных учреждениях. Ремонт необходимо завершить до 31 июля 2024 года.

Заявки на участие в тендере принимают до 4 марта 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».