19 ноября 2024, 11:09

Тендер на реконструкцию улицы Струве объявили в Балашихе

Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции улицы Струве объявили в Балашихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить работы на участке от улицы Корнилаева до Рождественской улицы. Всего планируется реконструировать 410 метров дороги.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Завершить реконструкцию участка планируется в 2027 году.

Балашиха
19 ноября 2024, 11:23
Еще 13 станций быстрой зарядки электрокаров открыли в Подмосковье осенью
Мособлэнерго
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Развитие электротранспортной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. В октябре и ноябре в регионе открыли еще 13 станций быстрой зарядки электрокаров, о чем рассказали в Минэнерго.

Одну из станций установили специалисты компании «Россети Московский регион» в Рузе, она находится рядом со спортивным стадионом. На ЭЗС смогут одновременно заряжаться два электромобиля.

Остальные 12 станций установили специалисты компании «Мособлэнерго». По две зарядки находятся в Балашихе, в Богородском округе, Фрязине и Люберцах. По одной новой станции появилось в Реутове, Шатуре, Щелкове и Электростали.

Теперь в Подмосковье работают 537 станций разной мощности. К концу года их количество может превысить 650 штук.

«Еще пять лет назад в регионе было зарегистрировано лишь 141 транспортное средство с электродвигателем, теперь их число увеличилось более чем в 20 раз. Мы намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры», - отметил министр энергетики МО Сергей Воропанов.

Электромобили
19 ноября 2024, 11:11
Развязку между Володарским и Каширским шоссе откроют в 2025 году
Минтранс Подмосковья
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Транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе продолжают строить в Ленинском округе. В ее составе возведут два путепровода: через Каширское шоссе и трассу А-105. Работы планируют завершить в начале 2025 года.

Строители приступили к устройству плиты проезжей части путепровода через А-105, а на мосту через Каширское шоссе обустраивают анкерные крепления для установки барьерных ограждений.

«Строительная готовность этих транспортных объектов составляет 75%, открыть движение по разворотной эстакаде планируется в конце года, а по развязке - в начале следующего года», - рассказали в региональном Минтрансе.

Кроме того, специалисты завершают устройство гидроизоляции и готовятся к укладке асфальта на пролетном строении между Каширским шоссе и трассой А-105.

Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы, а развязка - такой же удобный путь на Володарское шоссе и выезд в сторону области. Водители смогут сэкономить до 20 минут времени.

Строительство Дороги
19 ноября 2024, 11:01
Бизнес-форум о производительности труда и наставничестве пройдет в Сенеже
Unsplash
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Регистрация на форум «Производительность труда и наставничество — 2024» завершится 25 ноября. Мероприятие для бизнеса пройдет в Сенеже.

Регистрация на форум «Производительность труда и наставничество - 2024» завершится 25 ноября. Мероприятие для бизнеса пройдет в Сенеже.

Ожидается, что участниками форума станут 700 представителей бизнеса и более 40 экспертов, которые поделятся опытом создания современных систем наставничества в различных отраслях - от сырьевой и пищевой промышленности до IT и гостеприимства.

В рамках пленарного заседания состоится награждение победителей конкурса «Лучшие практики наставничества», проходящего в рамках национального проекта «Производительность труда». В этом году выберут 15 победителей в пяти номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в индустрии гостеприимства».

Организатором форума выступает Минэкономразвития России при поддержке правительства Московской области. Отмечается, что конкурс «Лучшие практики наставничества» направлен на распространение передового опыта, позволяющего повысить производительность труда и раскрыть потенциал сотрудников.

Инвестиции Бизнес
19 ноября 2024, 11:00
День матери отпразднуют в парках Подмосковья 24 ноября
Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Живую музыку, квесты, фотопрогулки и концерты организуют в парках Подмосковья ко Дню матери. Подробнее о планах рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Областное мероприятие «Для милых мам» пройдет 24 ноября почти в 80 парках региона. Например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха посетительниц ждут практики осознанности и гвоздетерапии, лекция нутрициолога и психологический тренинг. Здесь же пройдут квест «Семейные истории» и творческие мастер-классы.

В парке «Покровский» в Сергиевом Посаде организуют фотовыставку «Маминых глаз тепло» и традиционное чаепитие «Абрамцевские сказки». Сразу после этого дети смогут расписать пряники для своих мам.

В Центральном парке Люберец пройдут мастер-класс «По обмену премудростями», благотворительная акция и запись видеопоздравлений.

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