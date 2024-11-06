Тендер на реконструкцию теплосетей объявили во Власихе

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова озвучила статистику обращений за 10 месяцев 2024 года. Анализ данных показал, что родители стали меньше писать обращения и чаще звонить для получения консультаций.

Она отметила положительную динамику по большинству категорий обращений. Значительное улучшение замечено в сферах образования, семейного неблагополучия и взыскания алиментов. В частности, Ксения Мишонова рассказала, что количество обращений по вопросам образования сократилось почти на 40%, жалобы на семейное неблагополучие уменьшились на 30%, а число обращений по алиментам снизилось на 20%.

«Немного меньше жалоб стало на нарушение социальных прав (на 8%) и прав детей-инвалидов (на 2%)», - сообщила Мишонова.

Мишонова также отметила, что обращения по родительским спорам уменьшились на 6%, однако их доля в общей структуре обращений по-прежнему остается высокой - более 10%. Она добавила, что почти в два с половиной раза возросло количество запросов на защиту прав семей участников специальной военной операции.

В целом за 10 месяцев 2024 года региональными уполномоченными по правам ребенка рассмотрено 1844 обращения и предоставлено 1427 телефонных консультаций. В аналогичном периоде прошлого года эти показатели составляли 1931 и 1397 соответственно.