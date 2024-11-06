06 ноября 2024, 19:02

Тендер на реконструкцию теплосетей объявили во Власихе

Медиаархив Подмосковья
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Электронный конкурс на реконструкцию тепловых сетей объявили во Власихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Согласно информации в Единой информационной системе закупок , конкурс охватывает работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации, а также непосредственно реконструкции участка тепловой сети от поликлиники до здания № 292 на Лесной улице. Помимо этого, проект включает демонтаж старой сети на участке длиной свыше 620 метров.

Работы финансируются из бюджета Московской области и городского округа Власиха и проводятся в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершение проекта запланировано на 2025 год.

ЖКХ Власиха
06 ноября 2024, 18:59
Число жалоб детскому омбудсмену Мишоновой снизилось в Подмосковье за год
пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова озвучила статистику обращений за 10 месяцев 2024 года. Анализ данных показал, что родители стали меньше писать обращения и чаще звонить для получения консультаций.

Она отметила положительную динамику по большинству категорий обращений. Значительное улучшение замечено в сферах образования, семейного неблагополучия и взыскания алиментов. В частности, Ксения Мишонова рассказала, что количество обращений по вопросам образования сократилось почти на 40%, жалобы на семейное неблагополучие уменьшились на 30%, а число обращений по алиментам снизилось на 20%.

«Немного меньше жалоб стало на нарушение социальных прав (на 8%) и прав детей-инвалидов (на 2%)», - сообщила Мишонова.

Мишонова также отметила, что обращения по родительским спорам уменьшились на 6%, однако их доля в общей структуре обращений по-прежнему остается высокой - более 10%. Она добавила, что почти в два с половиной раза возросло количество запросов на защиту прав семей участников специальной военной операции.

В целом за 10 месяцев 2024 года региональными уполномоченными по правам ребенка рассмотрено 1844 обращения и предоставлено 1427 телефонных консультаций. В аналогичном периоде прошлого года эти показатели составляли 1931 и 1397 соответственно.

Статистика Дети Образование
06 ноября 2024, 18:46
Минтранс Подмосковья: подготовку подвижного состава к зиме завершили на МЖД
МЖД
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Московская железная дорога завершила подготовку к зимним перевозкам электричек, рельсовых автобусов и скоростных поездов «Ласточка» на межрегиональных маршрутах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Всего подготовлено 220 электропоездов, 45 рельсовых автобусов и 107 «Ласточек». В ходе работ проверили тормоза, аккумуляторы, очистили воздушные фильтры, заменили масла, осмотрели климат-системы и нагревательные элементы.

У рельсовых автобусов также проверили ремни и подогреватели дизеля, отрегулировали температурные регуляторы. Отмечается, что особое внимание уделили исправности автоматических дверей, выдвижных ступеней и токоприемников скоростных поездов, на которые при низких температурах нанесут жидкость против обледенения.

Поезда
06 ноября 2024, 18:36
Новый храм построят в деревне Курово под Дмитровом
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В деревне Курово Дмитровского городского округа состоялась рабочая встреча, посвященная строительству нового храма. На ней присутствовали благочинный Яхромского церковного округа иерей Сергий Бернацкий и инициатор строительства, генеральный директор «МДК» Николай Евгеньевич Юденков.

Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы, касающиеся хода строительных работ, а также планы по завершению проекта. Николай Евгеньевич отметил, что строительная команда прилагает все усилия для обеспечения высокого качества строительства и соблюдения сроков, а также всех технических канонов.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что строительство нового храма вблизи деревни Курово позволит более чем 500 жителям близлежащих поселений посещать его в пешей доступности и в удобное время.

Реализация проекта продолжается, и все участники встречи выразили уверенность в успешном завершении строительства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Религия Дмитров
06 ноября 2024, 18:28
Акция по списанию пени за просроченные платежи по ТБО началась в Одинцове
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«Рузский региональный оператор» проводит акцию «Прощайте, пени 2024!». Главная цель мероприятия — помочь списать пени за неуплату вывоза мусора.

Собственники частных домов и юридические лица в Подмосковье, имеющие задолженность, могут погасить основной долг и не платить пени, начисленные с января 2019 по ноябрь 2024 года. Стоит отметить, что участникам необходимо подать заявку с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года.

Чтобы принять участие в акции, достаточно погасить долг: пени будут списаны автоматически. Юридическим лицам дополнительно нужно отправить Акт сверки без задолженности на почту info@ruzskyro.ru. Но есть и важное условие: акция не распространяется на пени, взысканные судом, а также на пени, которые находятся в процессе судебного разбирательства.

Если есть вопросы по задолженности и организации акции, необходимо обратиться по телефону 7 (495) 568-00-59 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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