26 июля 2024, 18:45

Тендер на реконструкцию теплосетей объявили в селе Ивашково

Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на реконструкцию теплосетей для котельной объявили в селе Ивашково под Шаховской. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит оказать услуги, связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, а также проведением реконструкции.

Выполнить все работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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ЖКХ Шаховская
26 июля 2024, 19:15
Молодые профсоюзные активисты Подмосковья примут участие в фестивале «Таврида.Арт»
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Активисты первичной профсоюзной организации Зарайской больницы примут участие в работе всероссийского фестиваля «Таврида. Арт» в Крыму. Более 3,5 тысячи экспертов поделятся профессиональным опытом с молодежью и расскажут, как развить личностные и управленческие навыки.

По словам члена молодежного совета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Павла Золина, чтобы попасть на проект «Таврида.Арт» ребята подготовили видеовизитку с рассказом о деятельности профсоюза и прошли отбор.

«Программа очень насыщенная, в планах посетить мастер-классы по организации и проведению мероприятий, бизнес-тренинги, концерты с участием звезд шоу-бизнеса и принять участие в съемках шоу „МузLoft“ от Станислава Ярушина», - рассказал Золин.

В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что образовательный проект охватит свыше 270 участников из 89 регионов России.

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Молодежь Фестивали
26 июля 2024, 19:01
Почти 5 тысяч ипотечных сделок с новостройками провели в Подмосковье за месяц
Unsplash
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В мае в Московской области провели почти пять тысяч ипотечных сделок с новостройками. Таким образом, рост за месяц составил 21%, а за год — 23%. Минжилполитики региона напоминает, о чем важно знать при переезде в новую квартиру.

Прежде всего, необходимо зарегистрироваться в квартире, проверить отсутствие задолженностей по оплате ЖКУ, сменить замки, а также оформить налоговый вычет. Помимо этого, важно открыть лицевой счет, заключить договор с управляющей и энергосбытовой компанией, а также с поставщиками газа и воды.

В ведомстве рекомендуют уведомить о смене пользователя или переоформить на себя интернет, телевидение, домофон, охрану и парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Квартиры Покупки
26 июля 2024, 18:58
Конференция с главным врачом Ольгой Мисюкевич прошла в больнице Мытищ
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В больнице Мытищ состоялась очередная конференция с главным врачом Ольгой Мисюкевич, на которую были приглашены врачи стационара, включая ординаторов и дежурантов. В ходе встречи особое внимание уделили необходимости ремонта старых корпусов и строительству новых.

Главный врач подчеркнула, что в больнице закупается новое современное оборудование, активно развивается цифровизация, а кадровый состав практически укомплектован.

В ходе конференции особое внимание уделили вопросам постановки диагноза, этики и деонтологии. Ольга Мисюкевич напомнила о важности консилиумов для исключения рисков при назначении лечения. «У нас сильный и профессиональный коллектив, есть, у кого учиться и с кем советоваться. Мы работаем на пациента, его жизнь и здоровье», - заключила она.

Отметим, что такие встречи будут проходить раз в две недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Мытищи Врачи
26 июля 2024, 18:46
Подмосковье направило свыше миллиарда рублей на благоустройство скверов за год
Пресс-служба Мособлдумы
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Подмосковье уделяет большое внимание благоустройству зон отдыха. Только в 2024 году в Московской области выделили свыше миллиарда рублей на преображение 15 скверов, сообщили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что один из объектов - сквер в микрорайоне Заря в Балашихе, продолжает преображаться. Глава округа Сергей Юров рассказал, что концепция пространства уже утверждена.

«Здесь будет тихая, спокойная зона для прогулок, в разных сторонах будут размещены небольшая воркаут-зона и детская площадка. В центре - площадка для проведения мероприятий - городок военный, торжеств много, ветеранам такая зона необходима», - подчеркнул он.

На данный момент в сквере уже выполнили половину работ. Сейчас продолжаются демонтажные работы, устройство дорожно-тропиночной сети, а также прокладка траншеи под освещение и видеонаблюдение.

Отмечается, что интересные решения коснутся и существующей на территории воздушной теплотрассы - она станет частью входной группы. Сквер планируют открыть ко Дню города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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