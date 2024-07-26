Тендер на реконструкцию теплосетей объявили в селе Ивашково
Конкурс в электронной форме на реконструкцию теплосетей для котельной объявили в селе Ивашково под Шаховской. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит оказать услуги, связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, а также проведением реконструкции.
Выполнить все работы необходимо завершить в 2025 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.
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