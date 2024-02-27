27 февраля 2024, 16:14

Тендер на реконструкцию очистных сооружений объявили в Серпухове

Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на проведение реконструкции очистных сооружений объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Объект находится по адресу: Безымянный переулок, 1. Реконструкцию очистных сооружений проведут в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Прием заявок на участие в тендере завершится 11 марта. Все работы необходимо будет выполнить до 25 декабря 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Серпухов
27 февраля 2024, 17:14
Мособлдума напомнила о льготах для социально ориентированных НКО
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Госдума приняла закон о расширении круга НКО, которые имеют право на господдержку. В реестр включили почти 1,7 тысячи организаций, работающих в Московской области. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В перечень включат организации, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, например, помогающие детям без попечения родителей найти новую семью. Также сюда войдут организации, занимающиеся безнадзорными животными.

По словам Брынцалова, для НКО предусмотрены различные меры поддержки, например, в конце 2023 года Мособлдума приняла изменения в законодательство, которые предусматривают освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.

Существуют и отдельные меры поддержки. Например, НКО могут получать право не облагать налогом на прибыль целевые поступления или пользоваться льготами при продаже товаров и услуг, относящихся к социальной сфере.

С подробной информацией о предоставлении налоговых льгот можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Напомним, ежегодно для социальных предпринимателей и НКО из всех регионов России проводят конкурс, направленный на выявление лучших практик. В этом году межрегиональный этап завершится 1 апреля.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте.

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Мособлдума
27 февраля 2024, 16:54
Дуэт фигуристов из Химок выиграл бронзу на Спартакиаде учащихся
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники школы по зимним видам спорта в Химках выиграли бронзовые медали на Спартакиаде учащихся России. Городской округ представили на турнире Роман Романычев и Анна Мезенцева.

Турнир проходил в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Участниками стали около 100 фигуристов в возрасте от девяти до 19 лет. Награды разыграли в 1-м спортивном разряде одиночного и парного катания, а также в танцах на льду. Пара из Химок поднялась на третью ступеньку пьедестала.

«Химки не зря называют спортивной столицей Подмосковья. Чтобы сохранять этот статус и приумножать наши победы, мы должны обеспечивать своих спортсменов самыми современными комплексами для тренировок. За последние 10 лет в Химках открыли 18 новых спорткомплексов, а наши спортсмены завоевали более 19200 медалей», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Фигурное катание Химки
27 февраля 2024, 16:54
Проект школьника из Власихи победил на фестивале робототехники в Королеве
Unsplash
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Ученики школы «Перспектива» во Власихе продемонстрировали высокие результаты на VIII чемпионате робототехники RoboSpace-2024. Соревнования прошли в Королевской гимназии № 11.

По информации, предоставленной пресс-службой министерства образования Московской области, проект видеоигры под названием «Школьные бега 2024», созданный учеником 8 «А» класса Андреем Григорьевым, занял первое место на фестивале.

Все судьи, а также глава Королевского городского округа Игорь Трифонов проявили большой интерес к работе Андрея. Они внимательно изучили презентацию, дали ему ряд советов по улучшению кода игры и узнали, что на разработку проекта ученику потребовался целый год.

Другие проекты робототехников из Власихи также вызвали интерес у судей и зрителей фестиваля. После соревнований ребятам вручили дипломы участников. Всего в них приняли участие более учеников из школ Москвы, Липецка, Ленинградской и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Фестивали Власиха
27 февраля 2024, 16:52
Жителей Подмосковья пригласили на экологическую акцию от компаний по вывозу мусора
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Жителей Подмосковья пригласили на акцию «Поймай мусоровоз» от регоператоров ЭкоЛайн-Воскресенск и ЭкоПромСервис. Участники могут получить денежные призы за фото мусоровозов, с которых разлетается груз.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, акция стартует 1 марта. Предметом охоты могут стать синие и серые мусоровозы, а также техника с прицепом. Участникам предлагают сделать фото, на котором видно замеченное нарушение, а также госномер транспорта. В сообщении нужно указать дату, место и телефонный номер для связи. Их будут принимать по адресу электронной почты rsoactiv@ec-line.ru. Первый приславший фото или видео получит премию в размере пяти тысяч рублей.

Другая акция регоператора действует уже почти пять лет. Участники могут получить денежный приз за фото вывоза сухих и смешанных отходов одной машиной. Обе акции работают на территории обслуживания компаний. Это Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Егорьевск, Воскресенск, Шатуру, Солнечногорск, Клин и часть Химок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор

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