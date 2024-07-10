Тендер на реконструкцию котельной «Подлипки» объявили в Луховицах
Конкурс на реконструкцию котельной «Подлипки» объявили в Луховицах. Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать котельную «Подлипки» в поселке Сельхозтехника городского округа Луховицы.
Завершить реконструкцию котельной планируется в 2026 году.
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