Тендер на реконструкцию котельной объявили в Реутове

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского, одно из крупнейших градообразующих предприятий городского округа Жуковский и мировой центр авиационной науки, отметил значимую дату в своей истории. С серьезным юбилеем коллектив института поздравил глава города Борис Аубакиров.

Он вручил грамоты наиболее отличившимся сотрудникам, выразил слова благодарности за их вклад в развитие авиационной науки и подчеркнул, что с каждым годом институт развивается все стремительнее, подтверждая статус центра авиационной науки. Здесь разрабатываются концепции перспективных летательных аппаратов, новые аэродинамические компоновки самолетов и вертолетов, теории флаттера, а также стандарты прочности и надежности авиационной техники.

В последние годы институт достиг значительных успехов в решении ключевых задач аэродинамики, динамики полета, систем управления и прочности летательных аппаратов.

Глава города пожелал коллективу института процветания, новых идей и научных свершений. «ЦАГИ - это не просто институт, это сердце нашего города и всей отечественной авиации. Пусть у вас всегда будет вдохновение для новых открытий и сил для реализации самых амбициозных проектов», - сообщил Борис Аубакиров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».