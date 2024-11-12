Тендер на реконструкцию котельной № 10 объявили в Лотошине

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит разработать проектную и рабочую документации и реконструировать котельную № 10 в городском округе Лотошино, в деревне Ошейкино, 121, а затем поставить необходимое оборудование.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.