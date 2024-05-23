Тендер на реконструкцию кольцевого водопровода объявили во Власихе

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Подрядчику предстоит выполнить устройство наружных сетей водоснабжения, а также провести благоустройство прилегающей территории. Все работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Согласно проекту, работы предстоит выполнить в срок до 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».