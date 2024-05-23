Тендер на разработку проекта благоустройства лесопарка объявили в Одинцове
Электронный аукцион на разработку проекта благоустройства территории объявили в Одинцове. Победителю предстоит выполнить работы неподалеку от деревни Маслово.
Как сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, победителю тендера предстоит выполнить работы по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта освоения лесов, а также подготовить проект благоустройства лесопарковой зоны.
Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона размещено на портале ЕАСУЗ. Начальная стоимость лота превысила отметку в 65 миллионов рублей. Все компании, желающие принять участие в тендере, должны подать заявки не позднее 3 июня.
Выполнение работ планируется полностью завершить в следующем году.
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