Тендер на работы по благоустройству парка Малевича объявили в Одинцове

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, подрядчику предстоит модернизировать три функциональные зоны парка, а именно создать инфраструктуру для отдыха горожан.

Так, в парке планируется поставить скульптуры, проложить тропинки, построить несколько волейбольных площадок, а также высадить газон и провести освещение.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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